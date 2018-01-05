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Meslektaşlarından, kahraman şehit Fethi Sekin için ağlatan klip

İzmir Adliyesi önünde geçen yıl 5 Ocak'taki terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kısa film çekildi

05 Ocak 2018, Cuma 16:27
Meslektaşlarından, kahraman şehit Fethi Sekin için ağlatan klip
İzmir Adliyesi önünde geçen yıl yaşanan hain terör saldırısında bedenini siper ederek teröristlere geçit vermeyen şehit polis Fethi Sekin anısına İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından klip hazırlandı.

Mesai arkadaşları ve sevenleri tarafından sosyal medya aracılığıyla da paylaşılan klipte, son kurşununa kadar teröristleri püskürten, gösterdiği bu cesaretle Türk milletinin gururu olan Sekin'in kahramanlığı anlatılıyor.

Fethi Sekin'in çocukluk ve gençlik fotoğrafları ile üniformasıyla çok sevdiği görevi başında çektirdiği fotoğrafların yer aldığı klipte, şehidin hayatı özetleniyor. 
 

KAHPE SALDIRIDA KAHRAMANCA ÇARPIŞMASI GÖSTERİLDİ


Klipte, teröristlerin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hain saldırısı ve Sekin'in onlara karşı kahramanca mücadele etmesi ve teröristlere ateş etmesi de yer alıyor.

Şehit olan Sekin için İzmir Valiliği önünde düzenlenen tören görüntülerinin öne çıkarıldığı klipte, görüntüler üzerine şu ifadeler seslendiriliyor:


'SÖZ KONUSU VATANSA ÖLÜM NAMUSTUR DERİM'


"Ben Fethi Sekin. Söz konusu vatansa, 'Ölüm namustur' derim. 'Şehadet şerbetini şerefimle içerim' dedim ve bir an bile düşünmedim. Çektim silahımı son kurşunuma kadar vuruştum. Püskürttüm hainleri. Vatan için öldürdüm, göğsümü siper ettim. Namerde geçit vermedim. Ama şehadet şerbetini yudumlamak varmış kaderde. Yükselirken ruhum en şerefli mertebeye 'vatan sağolsun' nidaları yankılansın her yerde. Ailem canlarım, milletim ağlamayın ardımdan. Başınız dik yürüyün İzmir sokaklarında. Fethiniz sizin için şehit düştü."



 

GAZETE MANŞETLERİNE DE YER VERİLDİ


Fethi Sekin'in kahramanlığının yansıdığı gazete manşetlerinin de yer aldığı klipte, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın şehit için düzenlenen törende yaptığı konuşmaya yer veriliyor.

Aşkın'ın klipte yer verilen törendeki "Emniyet Teşkilatı milletimizin bağrından çıkmış bir teşkilattır. Bu teşkilat devletimizin ve milletimizin sevdalısıdır. Emniyet Teşkilatı bu ülkeyi yıkmak, bölmek isteyen bütün alçakların her nereden gelirse gelsin bütün alçakların karşısında dimdik durmaktadır ve yüzlerce binlerce Fethi Sekin hala emniyet teşkilatının içinde vardır." sözlerinin ardından emniyetin değişik birimlerinde görev yapan müdür ve polis memurları "Ben polis memuru Fethi Sekin, görevimin başındayım" ifadesini kullanıyor.

Klip, "milyonlarca kalpte yeniden doğdum" yazılı Fethi Sekin'in fotoğrafıyla sona eriyor.


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