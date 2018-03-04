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Messi 600. golünü attı, Barcelona farkı 8'e çıkardı

İspanya ligi lideri Barcelona, ikinci sıradaki Atletico Madrid'i Messi'nin tek golüyle mağlup ederek puan farkını 8 yaptı. Barcelonalı Messi, resmi maçlardaki 600. golünü attı

04 Mart 2018, Pazar 23:55
Messi 600. golünü attı, Barcelona farkı 8'e çıkardı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında lider Barcelona, Camp Nou Stadı'ndaki kritik maçta ikinci sıradaki Atletico Madrid'i konuk etti.

Katalan ekibi, 26. dakikada Lionel Messi'nin frikikten attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

PUAN FARKI 8'E YÜKSELDİ


Barcelona'nın Arjatinli yıldız oyuncusu Messi, resmi maçlardaki gol sayısını 600'e yükseltti. 30 yaşındaki futbolcu, gollerinin 539'unu Barcelona, 61'ini ise Arjantin Milli Takımı formasıyla attı.

Barcelona, bu skorla puanını 69 yaparak en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki farkı 8 puana çıkardı.

Öte yandan maçın başında, geçen hafta 68 yaşında hayatını kaybeden Barcelona’nın eski oyuncusu Enrique Castro (Quini) ile bugün yaşamını yitiren Fiorentina'nın kaptanı ve İtalya Milli Takımı'nın oyuncusu Davide Astori için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

AA


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