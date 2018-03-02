Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesinin yasak olduğu ortaya çıktı

İspanyol havayolu şirketi Vueling'in başkanı Sanchez-Prieto, Marca'ya yaptığı açıklamada uçakların Messi'nin evinin üzerinden geçmelerinin yasak olduğunu söyledi

02 Mart 2018, Cuma 16:26
Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesinin yasak olduğu ortaya çıktı
Barcelona'da rekorları alt üst eden Lionel Messi için İspanya'dan şaşırtan bir iddia geldi. İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling havayolu şirketi başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Lionel Messi'nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu açıkladı.

MESSİ'NİN EVİNİN ÜSTÜNDEN UÇAK GEÇEMİYOR




Javier Sanchez-Prieto, ''Havayolu şirketleri Messi'nin yaşadığı evin üzerinden geçemiyorlar çünkü yasak. Bu dünyanın başka hiç bir yerinde yok'' dedi.


(Messi'nin evinin tepeden görüntüsü)

SporX


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