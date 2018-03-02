Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesinin yasak olduğu ortaya çıktı

Barcelona'da rekorları alt üst eden Lionel Messi
için İspanya'dan şaşırtan bir iddia geldi. İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling havayolu şirketi başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Lionel Messi'nin evi
nin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu açıkladı.
MESSİ'NİN EVİNİN ÜSTÜNDEN UÇAK GEÇEMİYOR
Javier Sanchez-Prieto, ''Havayolu şirketleri Messi'nin yaşadığı evin üzerinden geçemiyorlar çünkü yasak. Bu dünyanın başka hiç bir yerinde yok'' dedi.
(Messi'nin evinin tepeden görüntüsü)
SporX
Can Hakman