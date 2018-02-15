Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye öpüşme anlayışı

‘YAPMAK ZORUNDAYIZ, İŞİMİZ’

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Elif Bayram

Futbolcuhaziranda evleneceği oyuncudizilerde öpüşme yasağı getirdiği konuşuluyordu.Buna dayanak olarak dabir röportajda, “Almanya’da doğup büyümüş olabilirim ama Türk örf ve âdetlerine göre yetiştirildim. Nişanlım Amine de bunu gayet iyi biliyor” sözleri gösterilmişti.HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre,önceki gün katıldığı film galasında sevgilisinin öpüşme yasağı koymadığını belirtip kendisinin de sevmediği o sahnelerle ilgili konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Ben öpüşme sahnelerini sevmiyorum ama işimiz gereği senaryo gelince yapmak zorunda oluyoruz. Mesut bana anlayış gösteriyor.”Öte yandan çift, ‘14 Şubat Sevgililer Günü’nü ayrı geçirdi. Mesut Özil, Östersunds maçı için İsveç’e gitti. İş nedeniyle Antalya’da bulunan Amine Gülşe “Mesut’a hediye aldım, Antalya’dan kargoya verdim” dedi.Mesut da dün sevgilisine balon ve kırmızı gül gönderdi.iki yıl önce ‘Asla Vazgeçmem’ dizisinde birlikte oynamıştı.