Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye öpüşme anlayışı

Futbolcu Mesut Özil’in
haziranda evleneceği oyuncu Amine Gülşe’ye
dizilerde öpüşme yasağı getirdiği konuşuluyordu.
Buna dayanak olarak da Mesut Özil’in
bir röportajda, “Almanya’da doğup büyümüş olabilirim ama Türk örf ve âdetlerine göre yetiştirildim. Nişanlım Amine de bunu gayet iyi biliyor” sözleri gösterilmişti.
‘YAPMAK ZORUNDAYIZ, İŞİMİZ’
HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, Amine Gülşe,
önceki gün katıldığı film galasında sevgilisinin öpüşme yasağı koymadığını belirtip kendisinin de sevmediği o sahnelerle ilgili konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Ben öpüşme sahnelerini sevmiyorum ama işimiz gereği senaryo gelince yapmak zorunda oluyoruz. Mesut bana anlayış gösteriyor.”
SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ AYRI GEÇİRDİLER
Öte yandan çift, ‘14 Şubat Sevgililer Günü’nü ayrı geçirdi. Mesut Özil, Östersunds maçı için İsveç’e gitti. İş nedeniyle Antalya’da bulunan Amine Gülşe “Mesut’a hediye aldım, Antalya’dan kargoya verdim” dedi.
Mesut da dün sevgilisine balon ve kırmızı gül gönderdi.
Amine Gülşe ve Tolgahan Sayışman
iki yıl önce ‘Asla Vazgeçmem’ dizisinde birlikte oynamıştı.
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