Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye öpüşme anlayışı

Mesut Özil’in öpüşme sahnelerine izin vermediği iddia edilen Amine Gülşe, “İşimizin gereğini yapmak zorundayız, Mesut anlayış gösteriyor” dedi

15 Şubat 2018, Perşembe 08:11
Mesut Özil'den sevgilisi Amine Gülşe'ye öpüşme anlayışı
Futbolcu Mesut Özil’in haziranda evleneceği oyuncu Amine Gülşe’ye dizilerde öpüşme yasağı getirdiği konuşuluyordu.

Buna dayanak olarak da Mesut Özil’in bir röportajda, “Almanya’da doğup büyümüş olabilirim ama Türk örf ve âdetlerine göre yetiştirildim. Nişanlım Amine de bunu gayet iyi biliyor” sözleri gösterilmişti.

‘YAPMAK ZORUNDAYIZ, İŞİMİZ’


HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, Amine Gülşe, önceki gün katıldığı film galasında sevgilisinin öpüşme yasağı koymadığını belirtip kendisinin de sevmediği o sahnelerle ilgili konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Ben öpüşme sahnelerini sevmiyorum ama işimiz gereği senaryo gelince yapmak zorunda oluyoruz. Mesut bana anlayış gösteriyor.”

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ AYRI GEÇİRDİLER

Öte yandan çift, ‘14 Şubat Sevgililer Günü’nü ayrı geçirdi. Mesut Özil, Östersunds maçı için İsveç’e gitti. İş nedeniyle Antalya’da bulunan Amine Gülşe “Mesut’a hediye aldım, Antalya’dan kargoya verdim” dedi.

Mesut da dün sevgilisine balon ve kırmızı gül gönderdi.



Amine Gülşe ve Tolgahan Sayışman iki yıl önce ‘Asla Vazgeçmem’ dizisinde birlikte oynamıştı.


Amine Gülşe istedi Mesut Özil paylaştıAmine Gülşe istedi Mesut Özil paylaştı
Mesut Özil imzayı attı, Arsenal tarihine geçtiMesut Özil imzayı attı, Arsenal tarihine geçti
Asistlerin efendisi Mesut Özil!Asistlerin efendisi Mesut Özil!
Mesut Özil ve Amine Gülşe yalı dairesi bakıyorMesut Özil ve Amine Gülşe yalı dairesi bakıyor
Mesut Özil'in starı 'İsmail YK' Mesut Özil'in starı 'İsmail YK'


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Avrupa’nın ‘nü’ Türk kızları

Avrupa’nın ‘nü’ Türk kızları
Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı, düğün tarihi belli oldu

Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı, düğün tarihi belli oldu
Beste Uyanık ile Emir Ali Kapukaya’nın yalı düğünü

Beste Uyanık ile Emir Ali Kapukaya’nın yalı düğünü
İşte Survivor şampiyonları!

İşte Survivor şampiyonları!
Hare Sürel Vatanım Sensin kadrosunda

Hare Sürel Vatanım Sensin kadrosunda
Hadi Be Oğlum filmi ağlattı (Galada Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a öpücüklü kutlama)

Hadi Be Oğlum filmi ağlattı (Galada Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a öpücüklü kutlama)
Hadise'den sıfır dekolte

Hadise'den sıfır dekolte
'Tükürmeyi bırak Mehmet Ali!'

'Tükürmeyi bırak Mehmet Ali!'
Nuray Hafiftaş evli mi, çocuğu var mı? Doktoru Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını anlattı

Nuray Hafiftaş evli mi, çocuğu var mı? Doktoru Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını anlattı
Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını, son günlerini doktoru anlattı

Nuray Hafiftaş'ın ölüm anını, son günlerini doktoru anlattı
Survivor'da yarışan Nihat Doğan: Öleceğini bile bile...

Survivor'da yarışan Nihat Doğan: Öleceğini bile bile...