Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla poz verdi

Son dönemde Alman Futbol Federasyonu'nun kendisine hedef alması ile gündeme gelen Mesut Özil'in bir taraftarla verdiği poz sosyal medyada ayrı bür gündem yarattı.

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçeli bir taraftarın isteğini geri çevirmeyerek formayla poz verdi.

Fenerbahçe'nin 12 Numara adlı taraftar hesabından atılan fotoğrafın altına dakikalar içinde birçok yorum ve beğeni geldi.