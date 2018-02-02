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Mesut Özil imzayı attı, Arsenal tarihine geçti

Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile sözleşmesini uzatan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu olacak. 

Mesut Özil imzayı attı, Arsenal tarihine geçti
Arsenal, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu yaz sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcusu Mesut Özil, 2020-2021 sezonu sonuna tekrar anlaştığını duyurmuştu. Mesut Özil, yeni sözleşmesi ile haftalık 350 bin Sterlin kazanacak. İngiliz basınında yer alana haberlere göre bu sözleşmeyle başarılı futbolcunun, Arsenal tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacağı belirtildi.
 

63 ASİST


Yıldız futbolcu, Arsenal kariyerinde 183 karşılaşmada 37 kez rakip fileleri havalandırırken, 63 de asist yaptı. Türk asıllı Alman futbolcu, 2013 yılının yaz transfer döneminde 47 milyon Euro’ya İspanyol ekibi Real Madrid’den Londra temsilcisine transfer olmuştu.


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