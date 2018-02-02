Mesut Özil imzayı attı, Arsenal tarihine geçti

63 ASİST

Erdinç Şahin

, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu yaz sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcusu2020-2021 sezonu sonuna tekrar anlaştığını duyurmuştu., yeni sözleşmesi ile haftalık 350 binkazanacak. İngiliz basınında yer alana haberlere göre bu sözleşmeyle başarılı futbolcunun,tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacağı belirtildi.Yıldız futbolcu, Arsenal kariyerinde 183 karşılaşmada 37 kez rakip fileleri havalandırırken, 63 de asist yaptı. Türk asıllı Alman futbolcu, 2013 yılının yaz transfer döneminde 47 milyon Euro’ya İspanyol ekibi Real Madrid’den Londra temsilcisine transfer olmuştu.