Mesut Özil'in ortaya çıkan o fotoğrafı olay oldu

Arsenal
, bu akşam UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında Östersunds'u
konuk edecek ama Ada basını ve taraftarların gündeminde Mesut Özil
var.
Takımın menajeri Arsene Wenger
, Östersunds
karşılaşmasında yer alamayacağı açıklanan Türk asıllı Alman futbolcunun bağışıklık sisteminde bir rahatsızlık olduğunu söylemişti.
İSTANBUL FOTOĞRAFI OLAY OLDU
Ne var ki bu açıklama, gerek Ada basını gerekse de taraftarlar nezdinde inandırıcı bulunmadı.
Özellikle Mesut'un 3 gün evvel resmi Instagram hesabı aracılığıyla sevgilisi Amine Gülşe'yle İstanbul'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması üzerine Arsenal taraftarları Mesut'u yalancılıkla suçlamaya başladı.
Erdinç Şahin