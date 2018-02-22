Mesut Özil'in ortaya çıkan o fotoğrafı olay oldu

İSTANBUL FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Erdinç Şahin

, bu akşamkonuk edecek ama Ada basını ve taraftarların gündemindevar.Takımın menajerikarşılaşmasında yer alamayacağı açıklanan Türk asıllı Alman futbolcunun bağışıklık sisteminde bir rahatsızlık olduğunu söylemişti.Ne var ki bu açıklama, gerek Ada basını gerekse de taraftarlar nezdinde inandırıcı bulunmadı.Özellikle Mesut'un 3 gün evvel resmi Instagram hesabı aracılığıyla sevgilisi Amine Gülşe'yle İstanbul'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması üzerine Arsenal taraftarları Mesut'u yalancılıkla suçlamaya başladı.