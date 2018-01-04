Mesut Özil ve Amine Gülşe yalı dairesi bakıyor

POSTA/MÜGE DAĞISTANLI



'BEĞENDİĞİN EVİ SEÇ BANA HABER VER'

Amine Gülşe, düğün stresini resimle unuttu!

Amine Gülşe ile Mesut Özil bakın nasıl tanışmışlar?

Mesut Özil, Amine Gülşe için hamam yaptırdı

Elif Bayram

İngiltere-Arsenal’da oynayanile nişanlısı, 2014 Türkiye Güzelibaharda nikâh masasına oturacak. Mesut Özil, Londra’da geçen yıl aldığı 50 milyon TL’lik villasının dekorasyonunu müstakbel eşinin isteği üzerine değiştirmişti.Futbolcunun jestleri bitmedi.İstanbul’a geldiklerinde kalacakları, Boğaz’da bir yalı dairesi aramaya başladı. Amine Gülşe’ye “Beğendiğin evi seç, bana haber ver” dedi. Kraliçe, İstanbul’da alacakları ev için emlakçılarla görüşüyor.