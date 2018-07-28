Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan ötürü Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan Mesut Özil, milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu, bu kararın yankıları sürerken kulübü tarafından büyük bir onura layık görüldü.

29 yaşındaki oyuncu, yeni sezon hazırlıklarını Singapur'da sürdüren Topçular'ın Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Paris Saint Germain ile oynadığı maça kaptan olarak çıktı.

10 numaralı formayı giyen Özil'in kaptanlık bandını takması, Arsenal taraftarlarında büyük sevinç yarattı.



