Metalik rujlar ile dudaklar sezona hazır

Sephora Collection’ın en sevilenlerinden olan Cream Lip Stain rujları, son günlerin dudak makyajı trendi olan “metalik görünüm” akımını, yeni metalik renkleriyle kozmetik tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Dudaklarını kalıcı ve canlı renklerle süslemek isteyenler, bu renk yelpazesi arasında kendilerini kaybedecek. Yoğun ve çarpıcı dudaklar için yepyeni 20 farklı renge sahip Cream Lip Stain Metal rujlar, favoriniz olacak!

Fiyatı: 44.90TL