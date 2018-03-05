Metastaz yapmış akciğer kanserinde ameliyat mümkün mü?

YAYILIM OLMAMASI TEDAVİDE BAŞARIYI ETKİLİYOR

CERRAHİ TEDAVİNİN BAŞARISI NASIL ARTIRILIR?

Senim Tanay

Başta kolon kanseri olmak üzere, meme kanseri, böbrek kanseri ve daha pek çok kanser türü ilerleyen dönemde akciğere metastaz yani yayılım gösterebiliyor.Akciğere metastaz yapmış olan bu sekonder kanserler yayılım durumuna bağlı olarak uygun hastalarda multidisipliner tedavi yaklaşımı ile cerrahiyi mümkün kılabiliyor. Konu ile ilgili bilgi veren"Akciğer tümörleri primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılır. Primer akciğer kanserleri başka organlardan yayılım yapmamış olan kanserler olup tümör akciğerden kaynaklanmaktadır. Sekonder akciğer kanserleri ise başka organlarda bulunan kanserlerin akciğere de yayılım yapması ile ortaya çıkar. Akciğer vücudumuzun hedef organıdır. Basit tabiri ile hiçbir organın kanı yoktur ki akciğere uğramadan geçmesin. Akciğer tüm tümörlerin ekim sahası gibidir” dedi.Sekonder akciğer kanserinde ameliyat şansının gündeme gelebileceğine değinen Doç.Dr.Özkan Demirhan,şeklinde konuştu.Primer akciğer kanserinin cerrahi açından daha fazla avantaj sağladığını, metastaz yapmamış hastalarda iyileşme şansının daha fazla olduğunu belirten Doç.Dr.Özkan Demirhan, sekonder akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler hakkında ise şunları söyledi:"Hasta hikayesi çok önemli. Solunum kapasitesini, kalp kapasitesini, hastanın ekstra hastalıklarını değerlendiririz. Multidisipliner bir yaklaşım burada da söz konusu. Uzun sağ kalımı belirleyen faktörler hastanın tümörden tamamen temizlenmesi ile alakalı. Nodül sayısının az olması yani metastaz sayısının az olması, hastalıksız geçen dönemin uzun olması, lenf nodu metastazının olmaması, tümörün ikiye katlanma zamanının uzun olması sağ kalımı etkileyen faktörlerdir. Primer tümörden akciğere metastaz yapan bir süre vardır o süre ne kadar uzunsa hastanın sağ kalımı o kadar uzun olur. Tümör boyutunun artışı, tümörün yavaş ilerleyen bir tümör olması da sağ kalımı etkiler. Tamamen iyileşme hastadan hastaya değişebiliyor. Multidispliner yaklaşım, düzgün takip ve kontroller, hastanın hayat motivasyonu sağ kalımı önemli ölçüde etkiliyor.”