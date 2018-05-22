Meteoroloji 5 günlük verileri açıkladı
Meteoroloji’den 5 günlük son dakika hava durumu verileri açıklandı... Meteoroloji'nin sitesinde yer alan verilere göre cumartesi günü yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık tahmin bölüm sayfasında 22 Mayıs - 26 Mayıs sıcaklık verilerini açıkladı.
Buna göre;
22 Mayıs Salı: Salı günü İstanbul’da gökyüzü parçalı bulutlu; sabah saatlerinde sıcaklık 24 derece olurken, öğle saatlerinde 23-26 derece olması bekleniliyor. Akşam saatlerinde ise 21-22 derece. Nem oranı yüzde 68 – yüzde 90 arasında olurken, rüzgar ortalama saatte 27 km hızında esiyor.
23 Mayıs Çarşamba: Sıcaklıkta hafif yükseliş gözlemlendi. Sıcaklık gündüz 26 derece, akşam 19 derece. Nem oranı yüzde 71 – yüzde 93 arasında. Rüzgar saatte 21 km hızında esmesi tahmin ediliyor.
24 Mayıs Perşembe: Gökyüzü açık. Perşembe günü sıcaklık gündüz 27 derece olurken, akşamleyin sıcaklık 19 dereceye düşüyor. Nem oranı yüzde 71 – yüzde 96 arasında. Rüzgar saatte 25 km hızına çıkması bekleniliyor.
25 Mayıs Cuma: Gökyüzü kapalı, yağış ara ara yağsa da genel olarak İstanbul’da etkisini göstermesi beklenmiyor. Sıcaklık gündüz 27 derece, akşam 19 derece. Nem oranı yüzde 73 – yüzde 94 arasında. Rüzgar saatte 27 km hızında esiyor.
26 Mayıs Cumartesi: Hafta sonu İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor. Sıcaklık son üç günlük verilerle aynı (Gündüz 27 derece, gece 19 derece).
Nem oranında yüzde 73 – yüzde 86 arasında düşüş bekleniyor.
Rüzgar 5 günlük verilerde maksimum hıza çıkıyor: Saatte 34 km hızında esmesi bekleniliyor.