Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?



HAFTA ORTASI MARMARA'YA YAĞIŞ GELİYOR

BATI KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR



İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Adem Özdoğan

Meteoroloji son dakika hava durumu Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji dört il için yaptığı son dakika uyarılarıyla kar yağışına dikkat çekti. Ağrı, Van, Bitlis, Hakkari çevrelerinde bugün etkili olacak kar yağışı sebebiyle kar kalınlığının 60 cm yüksekliğe kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yeni haftada ise pazartesiden itibaren haftanın ilerleyen günlerine kadar yurdun birçok bölgesinde yağış bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Van, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar, Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Haftanın son gününde Akdeniz'in doğusunda Hatay çevrelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar Doğu Anadolu'nun batısında yağmur olarak yere inerken bölgenin kalanında kar olarak kendini gösterecek. Yurdun geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yeni haftanın ilk gününde yurdun genelinde yağışlar mola verecek, ikinci gün ise yer yer Marmara'da, Ege'de Akdeniz ve yer yer Karadeniz'de yağış geri gelecek. Denizlerimizde rüzgarlar orta kuvvet ve üzerinde esiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji’nin resmi web sitesinde, orta ve uzun vadeli tahmin sayfasında 25 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da hafif de olsa kar bekleniliyor. Kar etkisini yüksek kesimlerde etkisini göstermesi bekleniyor.