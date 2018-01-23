Meteoroloji açıkladı... İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

CUMADAN SONRA SICAKLIK ARTACAK

Senim Tanay

İstanbul’da beklenen hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman başta Marmara olmak üzere tüm yurtta havanın soğuduğunu dile getirdi. Ahmet Kocaman, rüzgarın kuzeye döndüğünü belirterek, "Kuzeyden 50 kilometre gibi kuvvetli bir şekilde esiyor. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bugün dahil çarşamba ve perşembe günleri rüzgar devam edecek" diye konuştu.Ahmet Kocaman, önümüzdeki 3 gün boyunca havanın soğuk olacağı bilgisini vererek şu değerlendirmelerde bulundu:Bazı bölgeler hariç yurdun büyük bölümünde kar beklentisi olduğunu aktaran Ahmet Kocaman, İstanbul, kıyı Ege ve Batı Akdeniz hariç yurdun tamamının kar yağışlı olarak görüldüğünü bildirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, İstanbul için hava durumunun cumaya kadar akşam 1-2, gündüzleri ise 4-5 derece olacağını yineleyerek "İstanbul’da cumadan sonra yağışlar kesilecek ve sıcaklıklar artmaya başlayacak. Mevsim normallerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Denizlerde kuzeyli kuvvetli rüzgarların devam edeceğini söyleyebiliriz. Sonrasında ise ciddi bir rüzgar beklemiyoruz" dediMeteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre 23-29 Ocak tarihlerinde hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinden 5-9 derece daha düşük olarak bekleniyor. İstanbul’da bugün saat 18.00’e kadar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken akşam saatlerinde sıcaklığın 1-2 derecelere düşmesi öngörülüyor. Söz konusu kesimlerde yarın ve ertesi gün de karla karışık yağmur tahmini yapılırken sıcaklıkların salı 3-4, çarşamba 2-5, perşembe 1-7, cuma 0-5, cumartesi 1-7 dereceler civarında seyredeceği bilgisi verildi.