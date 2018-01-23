15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Meteoroloji açıkladı... İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, "İstanbul’da cumadan sonra yağışlar kesilecek ve sıcaklıklar artmaya başlayacak. Mevsim normallerinde sıcaklıklar bekliyoruz" dedi

23 Ocak 2018, Salı 11:13
Meteoroloji açıkladı... İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
İstanbul’da beklenen hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman başta Marmara olmak üzere tüm yurtta havanın soğuduğunu dile getirdi. Ahmet Kocaman, rüzgarın kuzeye döndüğünü belirterek, "Kuzeyden 50 kilometre gibi kuvvetli bir şekilde esiyor. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bugün dahil çarşamba ve perşembe günleri rüzgar devam edecek" diye konuştu.

Ahmet  Kocaman, önümüzdeki 3 gün boyunca havanın soğuk olacağı bilgisini vererek şu değerlendirmelerde bulundu: "Akşam 1-2, gündüzleri ise 4-5 derece civarında sıcaklıklar bekliyoruz. Bu sürede hafif yağışlar var. Kuzey bölgelerde ve yükseklerde karla karışık yağmur, şehirler ve aşağı kesimlere ise yağmur şeklinde bekliyoruz. Marmara’da kar beklenmiyor. Bölgenin sahillerinde ve şehir merkezlerinde yağmur, yüksek alanlara karla karışık yağmur beklentimiz var. Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya’da ve Batı Karadeniz bölümünde sahillerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar bekliyoruz."

Bazı bölgeler hariç yurdun büyük bölümünde kar beklentisi olduğunu aktaran Ahmet  Kocaman, İstanbul, kıyı Ege ve Batı Akdeniz hariç yurdun tamamının kar yağışlı olarak görüldüğünü bildirdi.

CUMADAN SONRA SICAKLIK ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, İstanbul için hava durumunun cumaya kadar akşam 1-2, gündüzleri ise 4-5 derece olacağını yineleyerek "İstanbul’da cumadan sonra yağışlar kesilecek ve sıcaklıklar artmaya başlayacak. Mevsim normallerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Denizlerde kuzeyli kuvvetli rüzgarların devam edeceğini söyleyebiliriz. Sonrasında ise ciddi bir rüzgar beklemiyoruz" dedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre 23-29 Ocak tarihlerinde hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinden 5-9 derece daha düşük olarak bekleniyor. İstanbul’da bugün saat 18.00’e kadar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken akşam saatlerinde sıcaklığın 1-2 derecelere düşmesi öngörülüyor. Söz konusu kesimlerde yarın ve ertesi gün de karla karışık yağmur tahmini yapılırken sıcaklıkların salı 3-4, çarşamba 2-5, perşembe 1-7, cuma 0-5, cumartesi 1-7 dereceler civarında seyredeceği bilgisi verildi.      


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İtifrafçı olan astsubay serbest bırakıldı

İtifrafçı olan astsubay serbest bırakıldı
Tokat'ta iş başvurusuna giden kıza taciz

Tokat'ta iş başvurusuna giden kıza taciz

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı
5 kız öğrenciyi taciz eden hizmetliye 50 yıl hapis cezası

5 kız öğrenciyi taciz eden hizmetliye 50 yıl hapis cezası
Terör uzmanı Abdullah Ağar: Rusya bizimle oyun oynuyor

Terör uzmanı Abdullah Ağar: Rusya bizimle oyun oynuyor
Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığımız milli silahlar

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığımız milli silahlar
Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonunda 4. gün! Taha Akyol sınırda oluşturulan terör koridorunu yazdı

Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonunda 4. gün! Taha Akyol sınırda oluşturulan terör koridorunu yazdı
Sivas-Malatya karayolu ulaşıma açıldı

Sivas-Malatya karayolu ulaşıma açıldı
HDP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı

HDP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Tillerson'a sert cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Tillerson'a sert cevap
Gülsüm annenin Umut'u hayatını kaybetti

Gülsüm annenin Umut'u hayatını kaybetti