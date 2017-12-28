Meteoroloji'den 2 bölge ve 6 ile sağanak yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Senim Tanay

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sondeğerlendirmelerine göreçevreleri ile'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güney çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.Rüzgar genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esecek.