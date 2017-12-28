15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Meteoroloji'den 2 bölge ve 6 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul ve Ankara'da yağış beklenmezken İzmir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

28 Aralık 2017, Perşembe 17:28
Meteoroloji'den 2 bölge ve 6 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Afyonkarahisar çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güney çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esecek.
 
İstanbul'daki pastanede iğrenç görüntü! Üzerlerinde geziyor...

İstanbul'daki pastanede iğrenç görüntü! Üzerlerinde geziyor...
Gazeteci-yazar Buket Aşçı hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Buket Aşçı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Esed teröristtir' sözlerine yanıt Rusya'dan geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Esed teröristtir' sözlerine yanıt Rusya'dan geldi
İran'dan vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı

İran'dan vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı
ABD ile vize krizinde sıcak saatler... ABD ile vize krizi çözüldü

ABD ile vize krizinde sıcak saatler... ABD ile vize krizi çözüldü
Eylem hazırlığındaki PKK'lı teröriste operasyon

Eylem hazırlığındaki PKK'lı teröriste operasyon
Hakimlere sosyal medya kullanma kriteri

Hakimlere sosyal medya kullanma kriteri
Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Ordu merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Ordu merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Hakkari'de terör saldırısında 6 asker yaralandı

Hakkari'de terör saldırısında 6 asker yaralandı
İşten 15 dakika erken çıktı diye kovuldu!

İşten 15 dakika erken çıktı diye kovuldu!