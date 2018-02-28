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Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, Muğla ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak

28 Şubat 2018, Çarşamba 09:42
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Yağışlar Muğla merkez, Ula, Milas ve Köyceğiz ilçeleri ile Antalya’nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT!

Denizlerde rüzgar öğleden sonra Antalya Körfezi’nde, gece saatlerinde Kaş-Kumluca arasında fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek. İç kesimlerde gece saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.

Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerinden 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, öğleden sonra Antalya Körfezi’nde, gece saatlerinde Kaş-Kumluca açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek.

 


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