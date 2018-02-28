Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı

BUZLANMA VE DONA DİKKAT!

Senim Tanay

Yağışlar Muğla merkez, Ula, Milas ve Köyceğiz ilçeleri ile Antalya’nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak.Denizlerde rüzgar öğleden sonra Antalya Körfezi’nde, gece saatlerinde Kaş-Kumluca arasında fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek. İç kesimlerde gece saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı görülecek.Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerinden 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, öğleden sonra Antalya Körfezi’nde, gece saatlerinde Kaş-Kumluca açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek.