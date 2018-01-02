Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı

Senim Tanay

Yapılan açıklamaya göre yarın’nın Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın 4 Ocak Perşembe günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli (24 saatte 51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.çevrelerinde yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise Muğla il merkezi ve batısında kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.Sel, ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.