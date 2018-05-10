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Meteoroloji'den 2 ile kuvvetli yağış uyarısı

Edirne'nin güney kesimleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor!

10 Mayıs 2018, Perşembe 18:00
Meteoroloji'den 2 ile kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı, bölge genelinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sabah Kocaeli, Sakarya ile öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


YOLLAR GÖLE DÖNDÜ


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış, 10 dakika sürerken, araçların yolda kaldığı görüldü

Hava sıcaklığının en yüksek 20 derece olduğu Çorlu'da, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış nedeniyle Tekirdağ yolu, Ali Osman Çelebi Bulvarı, İstasyon Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı'nda yoğun su birikintileri oluştu. Göle dönen yollarda sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı araçların yol ortasında kaldığı görüldü. Sürücüler, araçlarını yolda bırakıp, gitmek zorunda kaldı.

Aracıyla göle dönen yolda kalan Mehmet Türk, "Sadece 10 dakikada bu hale geldi, 1 saattir de belediye ekiplerinin gelmesini bekliyoruz. Su seviyesi yüksek olunca ekiplerde suyun çekilmesini beklediklerini söylediler. Aracımın içi su dolu, yazıktır. Her yağışta burası bu hale geliyor" dedi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.
 


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