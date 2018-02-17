15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Ağrı çevrelerinde başlaması beklenen yağmur şeklindeki yağışların, yarın kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, rakımı yüksek ilçeler ile akşam saatlerinde il merkezinde yoğun kar (30-60 santimetre) yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra Van çevrelerinde başlaması beklenen yağmur şeklindeki yağışların, yarın kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğusundaki ilçeler ile akşam saatlerinde il merkezinde yoğun kar (30-60 santimetre) yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinde başlayacak yağışların ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın yoğun kar (50 santimetre üzeri) yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hakkari çevrelerinde ise akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden sonra kara dönmesi ve yarın il genelinde yoğun kar (30-60 santimetre) yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Açıklamada, buzlanma ve don olayı, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında da bulunuldu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Hastaneye gidiyorum' dedi, bir daha eve dönmedi

'Hastaneye gidiyorum' dedi, bir daha eve dönmedi
Son Dakika...Suriye sınırında ÖSO'nun toplanma merkezine saldırı

Son Dakika...Suriye sınırında ÖSO'nun toplanma merkezine saldırı
Şehit sorgulama sistemi geçici olarak kapatıldı (MBS şehit sorgulama nasıl yapılır?)

Şehit sorgulama sistemi geçici olarak kapatıldı (MBS şehit sorgulama nasıl yapılır?)
Tren raylarını oksijen tüpüyle kesip çaldılar

Tren raylarını oksijen tüpüyle kesip çaldılar
Cuma namazına gitmeyince şüphelendiler... Evinde ölü bulundu

Cuma namazına gitmeyince şüphelendiler... Evinde ölü bulundu
Başbakan Yıldırım Fransa Başbakanı Philippe ile görüştü

Başbakan Yıldırım Fransa Başbakanı Philippe ile görüştü
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet siyasetçilerini kurban vermeyecek

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet siyasetçilerini kurban vermeyecek
İzmir'de şehit olan Resul Ekrem Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de şehit olan Resul Ekrem Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı
İstanbullular dikkat! 3 ilçede su kesintisi olacak

İstanbullular dikkat! 3 ilçede su kesintisi olacak
Mardin'de PKK operasyonu: 3 terörist öldürüldü

Mardin'de PKK operasyonu: 3 terörist öldürüldü
Karabük’te yaşlı adam trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Karabük’te yaşlı adam trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu