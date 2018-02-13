Meteoroloji'den 4 il için uyarı

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Mehmet Nuri Turan

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 14 Şubat'ta rüzgarın Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğinde belirtildi.Rüzgarın zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği vurgulanan açıklamada, "çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler" gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.