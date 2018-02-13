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Meteoroloji'den 4 il için uyarı

Meteoroloji'den Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli lodos uyarısında bulunuldu

Meteoroloji'den 4 il için uyarı
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 14 Şubat'ta rüzgarın Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesinin beklendiğinde belirtildi.

DİKKATLİ OLUN UYARISI


Rüzgarın zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği vurgulanan açıklamada, "çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler" gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 


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