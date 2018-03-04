15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

04 Mart 2018, Pazar 21:50
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güneybatıdan zaman zaman kuvvetli  rüzgar (40-60 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.

TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda  aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

ERZURUM (AA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ağrı Dağı’nda 2 PKK’lı öldürüldü

Ağrı Dağı’nda 2 PKK’lı öldürüldü
Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması: 7 noktada kontrol sağlandı

Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması: 7 noktada kontrol sağlandı
Türk bayrağını Raco’ya mehter marşı eşliğinde diktiler

Türk bayrağını Raco’ya mehter marşı eşliğinde diktiler
Başbakan Yıldırım: Destekçilerinize günü geldiğinde hesap soracağız

Başbakan Yıldırım: Destekçilerinize günü geldiğinde hesap soracağız
Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu
Yunanistan'dan son dakika 'takas' açıklaması

Yunanistan'dan son dakika 'takas' açıklaması
69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi DEAŞ üyesi çıktı

69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi DEAŞ üyesi çıktı
Rusya: Doğu Guta'daki militanlar sokağa çıkma yasağı ilan etti

Rusya: Doğu Guta'daki militanlar sokağa çıkma yasağı ilan etti
BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhur İttifakı açıklaması
Son dakika... Eyüp'te istinat duvarı yıkıldı

Son dakika... Eyüp'te istinat duvarı yıkıldı
Şirket müdürüne 'Kendinizi yüksekte görmeyin' diye e-posta attı, kovuldu

Şirket müdürüne 'Kendinizi yüksekte görmeyin' diye e-posta attı, kovuldu