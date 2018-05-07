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Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, devam eden yağışların Diyarbakır, Mardin ve Batman’da yarın öğle saatlerine, Siirt’te saat 15.00’e, Şırnak’ta ise akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.


VATANDAŞLARA UYARI


Yağışın aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli beklendiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar ve ilgililere sel, su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

AA


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