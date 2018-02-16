Meteoroloji'den 6 il için 'toz' uyarısı

DİKKAT VE TEDBİR UYARISI

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Senim Tanay

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bu akşam, gece saatleri ve yarın Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında Hatay, Osmaniye, Adana, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımının etkili olması bekleniyor.Meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat eder.Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilir.Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlıler ve çocuklar bu olaydan en fazla etkilenler arasında yer alırç Afrika’da yapılan çalışmalar, çocuklarda görülen menenjit vakaları ile toz fırtınaları arasında önemi bir bağ olduğunu göstermiştir.Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiler. Toz kaynak alanlarına yakın bölgelerde, fırtınaların yaşandığı dönemlerde havaalanları kapatılır, karayolu ulaşımında ise büyük sorunlar yaşanır.Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkilenmektedir. Ülkemize olan toz taşınımı Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşir.