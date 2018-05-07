Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı

ANKARA MAMAK CUMARTESİ GÜNÜ SEL FELAKETİYLE SARSILDI!

Ankara Mamak'taki sel felaketinin ardından ilk fotoğraflar

Başkent'i sağanak vurdu

Merve Duran

Çanakkale, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Batman, Mardin, Zonguldak, Bartın ve Sinop’un aralarında bulunduğu 9 ilde bugün sağanak bekleniyor. Bingöl, Diyarbakır, Muş, Batman ve Mardin’de gök gürültülü şiddetli sağanak görüleceği belirtildi. Çanakkale’de gök gürültülü sağanağın devamı bekleniyor.Zonguldak ve Bartın’da devam eden sağanağın bugün kuvvetlenmesi beklenirken, Sinop’ta ise bu sabah başlayacak sağanağın öğlene kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. Öte yandan İzmir’de de dün etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini su bastı.Birçok aracın sel sularına kapıldığı Ankara'da, yüzlerce ev ve iş yeri de ciddi hasar gördü. 6 kişinin yaralandığı felakette şans eseri can kaybı yaşanmadı.