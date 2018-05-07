15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı


Başta Ankara olmak üzere bazı illerde sele neden olan yağışlar devam ediyor. Meteoroloji'den flaş uyarı geldi! 

07 Mayıs 2018, Pazartesi 09:27
Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı
Çanakkale, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Batman, Mardin, Zonguldak, Bartın ve Sinop’un aralarında bulunduğu 9 ilde bugün sağanak bekleniyor. Bingöl, Diyarbakır, Muş, Batman ve Mardin’de gök gürültülü şiddetli sağanak görüleceği belirtildi. Çanakkale’de gök gürültülü sağanağın devamı bekleniyor.

Zonguldak ve Bartın’da devam eden sağanağın bugün kuvvetlenmesi beklenirken, Sinop’ta ise bu sabah başlayacak sağanağın öğlene kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. Öte yandan İzmir’de de dün etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerlerini su bastı.

ANKARA MAMAK CUMARTESİ GÜNÜ SEL FELAKETİYLE SARSILDI! 




Birçok aracın sel sularına kapıldığı Ankara'da, yüzlerce ev ve iş yeri de ciddi hasar gördü. 6 kişinin yaralandığı felakette şans eseri can kaybı yaşanmadı.




Ankara Mamak'taki sel felaketinin ardından ilk fotoğraflarAnkara Mamak'taki sel felaketinin ardından ilk fotoğraflar
Başkent'i sağanak vurduBaşkent'i sağanak vurdu


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan anıldı
Meral Akşener: Öyle bir kavga ederim ki

Meral Akşener: Öyle bir kavga ederim ki
Muharrem İnce: Bu iş mertçe olacak

Muharrem İnce: Bu iş mertçe olacak
Üniversitenin bilgisayar ağıyla kripto para madenciliği

Üniversitenin bilgisayar ağıyla kripto para madenciliği

AK Parti'nin 2018 manifestosu

AK Parti'nin 2018 manifestosu
Vali halat çekti, kaymakam ip atladı

Vali halat çekti, kaymakam ip atladı
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İYİ Parti standına saldırı

İYİ Parti standına saldırı
Ankara'yı vuran sağanak yağış evin duvarını yıktı

Ankara'yı vuran sağanak yağış evin duvarını yıktı
Ağaca bağlı at selde kaldı

Ağaca bağlı at selde kaldı

Muğla'da 5 dakikalık dolu yağışı hayatı felç etti

Muğla'da 5 dakikalık dolu yağışı hayatı felç etti