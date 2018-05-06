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Meteoroloji'den 9 il için yağış uyarısı

Çanakkale, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Batman ve Mardin çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde ise sağanak beklendiği bildirildi

Meteoroloji'den 9 il için yağış uyarısı
Çanakkale, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Batman ve Mardin çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde ise sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Batman ve Mardin çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerel olarak kuvvetli olacak.

YARINA KADAR DEVAM EDECEK


Çanakkale çevrelerinde bu akşam saatlerinden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, doğu ilçeleri başta olmak üzere il genelinde yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI


Öte yandan Zonguldak ve Bartın çevrelerinde halen devam eden sağanağın, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın kuvvetlenmesi beklenirken, Sinop çevrelerinde ise yarın sabah saatlerinde başlayacak sağanağın, öğle saatlerine kadar il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

AA


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