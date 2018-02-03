Meteoroloji'den bazı bölgelere fırtına uyarısı!

Serap Belovacıklı

Yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu,Trakya, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı,diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yağışla birlikte görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb...) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuzey Ege'de rüzgarın bugün (03.02.2018 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Pazar günü (04.02.2018) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Marmara'da rüzgarın bugün (03.02.2018 Cumartesi) öğle saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Pazar günü (04.02.2018) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Batı Karadeniz'de rüzgarın bugün (03.02.2018 Cumartesi) sabah saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Pazar günü (04.02.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Güney Ege'de rüzgarın Pazar günü (04.02.2018) ilk saatlerden itibaren güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Pazartesi günü (05.02.2018) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.