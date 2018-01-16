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Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, tüm denizlerde fırtına beklendiği belirtildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara’da çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, gece saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor

16 Ocak 2018, Salı 21:42
Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
Fırtınanın, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege’de, rüzgarın perşembe sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK


Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege’de, çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

CUMA SABAHI ETKİSİNİ KAYBEDECEK


Fırtınanın, cuma sabah saatlerinde sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de, perşembe öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, cuma sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’de, perşembe günü rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİ AZALACAK


Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden etkisini itibaren kaybedeceği öngörülüyor. Doğu Akdeniz’de, perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden itibaren etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor. 

ANKARA (AA)


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