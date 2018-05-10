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Meteoroloji'den Güneydoğu için kuvvetli yağış uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yarın ve hafta sonu kuvvetli yağış beklendiği bildirildi

Meteoroloji'den Güneydoğu için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yurdun Güneydoğu kesimlerinde kurak geçen nisandan sonra mayısta yağışlı havanın etkili olduğu ve yer yer kuvvetli yağışlar görüldüğü belirtildi.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI


Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te yarın ve hafta sonu sağanak ve gök gürültülü sağanağın devam edeceği kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

ANKARA (AA)


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