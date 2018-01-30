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Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu uyarısı!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre, tüm hafta güneşli seyreden hava cuma günü gelecek yağışlı hava dalgasıyla aniden değişecek. Yurdun batısından başlayarak gelmeye başlayacak olan yağmur haberleri ilerleyen günlerde havanın daha da soğumasıyla bazı bölgelerde kara dönüşecek...

Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu uyarısı!
Türkiye ocak ayının son günlerini yaşarken, yurdun batı ve güney kıyıları bahardan kalma günler yaşıyor. Meteoroloji’nin son dakika haberlerine göre hava sıcaklıkları birkaç gün daha artmaya devam edecek ancak cuma günü yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Cuma gününden itibaren batıdan giriş yapacak yağışlı hava hafta sonu yurdun önemli bölümünü etkisi altına alacak. Cuma gününe kadar artacak sıcaklıklar cumartesi günüyle beraber adım adım düşecek.
 

HAFTA SONU YAĞMUR ARDINDAN KAR GELİYOR…


Güneşli geçen haftanın ardından hafta sonu planı yapan vatandaşları üzecek haberler geldi. Hafta sonu yağmur geliyor, yağmurun ardından düşecek hava sıcaklıkları 3 Şubat’tan itibaren düşüşünü hızlandıracak. 
 

KAR NE ZAMAN GELECEK?


Özellikle İstanbul’da özlemle beklenen kar yağışı için bir süre daha var gibi görünüyor. Küresel tahmin sistemlerine göre beklenen kar yağışının 8-9 Şubat tarihlerinde yurda giriş yapacak olan yeni bir soğuk hava dalgasıyla gelebileceği öngörülüyor.


BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinde Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak, Trabzon ve Rize’nin yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. (Sözcü)


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