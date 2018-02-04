Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Büşra Kamış

nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Ankara:Parçalı bulutlu 12İstanbul:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 16İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 17Adana:Parçalı ve çok bulutlu 17Antalya:Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19Samsun:Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu 22Trabzon:Parçalı ve az bulutlu 20Erzurum:Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 2Diyarbakır:Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14