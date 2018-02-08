Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR!

Sağanak yağışın başlamasına kısa bir süre kala yağış yüklü sistem meteoroloji radarına böyle yansıdı. Sistemin hızla İstanbul'un doğusuna ilerlemesi bekleniyor.

Serap Belovacıklı

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün; ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10İstanbul: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 11İzmir: Parçalı bulutlu 15Adana: Parçalı bulutlu 20Antalya: Parçalı bulutlu 21Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu 10Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11Erzurum: Parçalı bulutlu 4Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14AA