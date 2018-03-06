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Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a bir uyarı daha geldi. Yağışlı hava geri dönüyor. 8 Mart Perşembe günü İstanbul'da yağış ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


HAVA DURUMU UYARILARI


Kuvvetli rüzgarların Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli olunması gerekmektedir.


İSTANBUL HAVA DURUMU


İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü ise İstanbul ve yurdun genelinde sağanak yağış bekleniyor. 

 


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