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Meteoroloji'den İstanbul'a yarın için uyarı

Meteoroloji, yarın İstanbul ve çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den İstanbul'a yarın için uyarı
İstanbul ve çevresinde yarın şiddetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yarın güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor.

Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.


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