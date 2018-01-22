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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin son verilerine göre İstanbul'da kar yağışının başlayacağı saat belli oldu. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte cevabı... 

22 Ocak 2018, Pazartesi 09:45
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar uyarısı
Son dakika verilerine göre bugünden itibaren sıcaklıklar düşüyor ve Türkiye, Trakya üzerinden giriş yapacak yeni bir soğuk ve yağışlı hava etkisi altına giriyor. Bugün Edirne’nin iç kesimlerinden gelecek kar haberleri, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağmur olarak görülecek. Yarından itibaren ise hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşüyor.


ANİDEN 6 DERECE DÜŞECEK


Bugün İstanbul’da 10 derece civarında seyredecek olan sıcaklıklarla beraber yağmur yağışı görülecek. Gece saatlerinden itibaren hızla düşecek olan sıcaklıklarla birlikte yarın ve çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul’un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

İşte İstanbul'da 5 günlük beklenen hava tahmini:



HAFTA SONU GELMEDEN YURDU TERK EDECEK


Gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası uzun süreli etkili olmayacak. Perşembe gününe kadar kar haberleri sozcu.com.tr’de olacak, hafta sonuna ise yurt geneli parçalı bulutlu bir havayla girecek ve hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak.
 

TRAKYA İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI


Meteoroloji’nin tahminlerine göre Trakya’ya sağanak yağış uyarısı geldi. Trakya kesiminde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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