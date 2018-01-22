Meteoroloji'den İstanbul için son dakika kar uyarısı



ANİDEN 6 DERECE DÜŞECEK



HAFTA SONU GELMEDEN YURDU TERK EDECEK

TRAKYA İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Adem Özdoğan

Son dakika verilerine göre bugünden itibaren sıcaklıklar düşüyor ve Türkiye, Trakya üzerinden giriş yapacak yeni bir soğuk ve yağışlı hava etkisi altına giriyor. Bugün Edirne’nin iç kesimlerinden gelecek kar haberleri, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağmur olarak görülecek. Yarından itibaren ise hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşüyor.Bugün İstanbul’da 10 derece civarında seyredecek olan sıcaklıklarla beraber yağmur yağışı görülecek. Gece saatlerinden itibaren hızla düşecek olan sıcaklıklarla birlikte yarın ve çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul’un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.İşte İstanbul'da 5 günlük beklenen hava tahmini:Gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası uzun süreli etkili olmayacak. Perşembe gününe kadar kar haberleri sozcu.com.tr’de olacak, hafta sonuna ise yurt geneli parçalı bulutlu bir havayla girecek ve hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak.Meteoroloji’nin tahminlerine göre Trakya’ya sağanak yağış uyarısı geldi. Trakya kesiminde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.