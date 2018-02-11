Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı

İSTANBULLULAR DİKKAT!

İşte o görüntü:

Adem Özdoğan

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı geldi. Balkanlar'dan gelen yağışlı hava bugün İstanbul'da etkisini gösterecek. Gün içerisinde etkili olacak yağış akşam saatlerinde 'kuvvetli' şekilde yağacak. Meteoroloji de İstanbul'la ilgili radar görüntüsü paylaştı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli kuzeyli rüzgar, Kıyı Ege'de kuvvetli yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara’nın kuzeyinde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. 16Çok bulutlu 22Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14Çok bulutlu 14Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 4: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu 16