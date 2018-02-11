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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların Trakya ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

11 Şubat 2018, Pazar 12:41
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

İSTANBULLULAR DİKKAT!


Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı geldi. Balkanlar'dan gelen yağışlı hava bugün İstanbul'da etkisini gösterecek. Gün içerisinde etkili olacak yağış akşam saatlerinde 'kuvvetli' şekilde yağacak. Meteoroloji de İstanbul'la ilgili radar görüntüsü paylaştı.

İşte o görüntü:




Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli kuzeyli rüzgar, Kıyı Ege'de kuvvetli yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara’nın kuzeyinde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. 16

Adana: Çok bulutlu 22

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14

Trabzon: Çok bulutlu 14

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu 16


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