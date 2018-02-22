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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı (25 Şubat'ta İstanbul'a kar yağacak mı?)

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu bir hava bekleniyor. İstanbul'a doğru yaklaşmakta olan yağış, meteoroloji radarına da yansıdı. Peki İstanbul'a 25 Şubat'ta kar yağacak mı? İşte cevabı... 

22 Şubat 2018, Perşembe 09:44
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı (25 Şubat'ta İstanbul'a kar yağacak mı?)
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Van, Bitlis, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu, Karabük ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 
 

25 ŞUBAT'TA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?


Meteoroloji'den alınan son verilere göre bugün İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ise İstanbul genelinde sıcaklıklar 5-6 derecelere kadar düşecek. 25 Şubat Pazar günü Trakya'yı etkisi altına alacak soğuk ve kar yağışlı sistemin İstanbul'u ciddi derecede etkilemesi beklenmiyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14


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