Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı (25 Şubat'ta İstanbul'a kar yağacak mı?)

25 ŞUBAT'TA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Adem Özdoğan

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Van, Bitlis, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu, Karabük ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji'den alınan son verilere göre bugün İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ise İstanbul genelinde sıcaklıklar 5-6 derecelere kadar düşecek. 25 Şubat Pazar günü Trakya'yı etkisi altına alacak soğuk ve kar yağışlı sistemin İstanbul'u ciddi derecede etkilemesi beklenmiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Parçalı ve çok bulutlu 12Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16Parçalı ve çok bulutlu 19Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15Parçalı ve çok bulutlu 11Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14