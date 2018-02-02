Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne fırtına uyarısı



MARMARA'YA FIRTINA UYARISI

Serap Belovacıklı

Meteoroloji'nin sitesinde yayınlanan 5 günlük haritalı tahmin bilgilerine göre İstanbul'da cumartesi ve pazar yağışlı gözükürken, fırtınanın yer yer kuvvetli eseceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıldı.Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 12İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15İzmir: Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 16Adana: Az bulutlu 18Antalya: Parçalı bulutlu 19Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 1Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu 13