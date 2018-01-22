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Meteoroloji'den o il için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin ve çevresinde şiddetli yağış beklendiğini duyurdu

22 Ocak 2018, Pazartesi 10:21
Meteoroloji'den o il için şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve gece saatlerinde Mersin ile çevresinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, batı ilçelerinde (Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar) çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

Vatandaşların, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 10
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Parçalı bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11


 


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