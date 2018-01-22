Meteoroloji'den o il için şiddetli yağış uyarısı

Senim Tanay

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve gece saatlerinde Mersin ile çevresinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, batı ilçelerinde (Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar) çok kuvvetli ve şiddetli olacak.Vatandaşların, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 9Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 10Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli sağanak yağışlı 17: Parçalı ve çok bulutlu 16: Parçalı bulutlu 15Parçalı bulutlu 0Parçalı ve az bulutlu 11