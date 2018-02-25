Meteoroloji'den son dakika açıklaması: İstanbul'a kar geliyor!

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İşte 5 günlük hava tahmini:

Adem Özdoğan

Beklenen kar bugün de gelmedi. Ancak kuru hava İstanbul’da yağışa döndü. Sabah saatlerinde başlayan yağış akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Hafta sonuna doğru yağışın kara dönüşmesi bekleniyor. Ancak hava sıcaklığının Kuzey, iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Kırklareli’nin yüksekleri, Bilecik, Kütahya, Ankara ve Eskişehir’in yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana’nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Kilis ve G.Antep ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile güneydoğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.Ayrıca rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İstanbul 2018 kışını kar yağışı olmadan geçiriyor. Meteoroloji uzmanları tarafından verilen tarihler bile bu yıl sık sık yanıldı. İstanbul sadece bir gün kar yağışı gördü, o da örtü oluşturacak kadar etkili olmadı. Ancak Meteoroloji’nin resmi sitesinde yayınlanan tahmin haritasına göre 28 Şubat’ta karla karışık yağmur olarak başlayan yağış 1 Mart’ta kar yağışına dönüşecek.