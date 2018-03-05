15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve uyarılar gelmeye devam ediyor. Dün yoğun ve etkili şekilde etkisini gösteren yağmur İstanbul'da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle alt geçitlerde araçlarıyla geçmeye çalışan sürücüler su birikintilerinden geçerken zorlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre yağmur yağışı tüm hafta boyunca devam edecek. Bu akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağış İstanbul'da etkisini arttıracak ve tüm hafta devam edecek. İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek? İşte il il hava durumu raporları ve detaylar.

05 Mart 2018, Pazartesi 10:45
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
Dün İstanbul'da yoğun yağışların yaşanmasından sonra İstanbul'un bir çok ilçesindeki alt geçitlerde yoğun su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Dünkü yağmurdan sonra vatandaşların en çok aradığı soruların başında hava durumu raporları geldi. İstanbul'da yağmur yağacak mı? Yağmur ne kadar sürecek? İstanbul'da hava durumu nasıl?


İSTANBUL'DA YAĞMUR VE SICAKLIK


Cumartesi gecesi İstanbul'da başlayan yağışlar dün sabah saatlerinde yerini sağanak yağışlara bırakmıştı. Yoğun şekilde yağan sağanak yağış beraberinde su taşkınlarınıda getirdi. Vatandaşların merak ettiği hava durumu raporlarına göre İstanbul'da sıcaklıklar artacak ama yağışlar tüm hafta boyunca devam edecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Mersin, Nevşehir, Kırşehir, Zonguldak, Düzce, Karabük, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


DOĞU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI


Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar yazdan kalma günlerdeki sıcaklıklara kadar çıkarken yağmur etkisini kaybetmeden devam edecek. Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzurum'da ise kar bekleniyor, hava sıcaklıkları Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde eksi değerlere kadar inecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 20


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerin tutukluğuna itiraz edildi

Son dakika! Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerin tutukluğuna itiraz edildi
Celal Şengör'den skandal sözleri için, küstahça özür!

Celal Şengör'den skandal sözleri için, küstahça özür!
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ittifak şartlarını açıkladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ittifak şartlarını açıkladı
Hamaney'in askeri danışmanı Safevi'den küstah Türkiye açıklaması

Hamaney'in askeri danışmanı Safevi'den küstah Türkiye açıklaması
Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu

Son dakika Afrin'de son durum! Dakika dakika Afrin operasyonu
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 45. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 45. gün
Son dakika! Ataşehir'de silahlı soygun

Son dakika! Ataşehir'de silahlı soygun
Fren yerine gaza basınca... Ölümden kıl payı kurtuldular

Fren yerine gaza basınca... Ölümden kıl payı kurtuldular

Forbes, en zengin 100 Türk listesini açıkladı (Türkiye'nin en zenginleri)

Forbes, en zengin 100 Türk listesini açıkladı (Türkiye'nin en zenginleri)
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad itiraf etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad itiraf etti
Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'da DEAŞ operasyonu