Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?



İSTANBUL'DA YAĞMUR VE SICAKLIK



DOĞU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Serap Belovacıklı

Dün İstanbul'da yoğun yağışların yaşanmasından sonra İstanbul'un bir çok ilçesindeki alt geçitlerde yoğun su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Dünkü yağmurdan sonra vatandaşların en çok aradığı soruların başında hava durumu raporları geldi. İstanbul'da yağmur yağacak mı? Yağmur ne kadar sürecek? İstanbul'da hava durumu nasıl?Cumartesi gecesi İstanbul'da başlayan yağışlar dün sabah saatlerinde yerini sağanak yağışlara bırakmıştı. Yoğun şekilde yağan sağanak yağış beraberinde su taşkınlarınıda getirdi. Vatandaşların merak ettiği hava durumu raporlarına göre İstanbul'da sıcaklıklar artacak ama yağışlar tüm hafta boyunca devam edecek.Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Mersin, Nevşehir, Kırşehir, Zonguldak, Düzce, Karabük, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar yazdan kalma günlerdeki sıcaklıklara kadar çıkarken yağmur etkisini kaybetmeden devam edecek. Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzurum'da ise kar bekleniyor, hava sıcaklıkları Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde eksi değerlere kadar inecek.Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 12İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 12İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 20