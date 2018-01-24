Meteoroloji'den Uşak'a kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'
nden edinilen bilgiye göre, 25 Ocak Perşembe
günü Uşak
ve çevresinde saatte 60 km hız ile esen kuvvetli rüzgârlar oluşacağı öğrenildi.
KUVVETLİ RÜZGAR SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK
Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan kuvvetli rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönünden esecek.
METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek olan kuvvetli rüzgârda olası yaşanabilecek ulaşımlarda aksama, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Mine Bozkurt