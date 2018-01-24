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Meteoroloji'den Uşak'a kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Uşak ve çevresinde Perşembe günü kuvvetli rüzgârlar nedeni ile meydana gelecek olumsuzluklar için vatandaşlar uyarıldı
 

24 Ocak 2018, Çarşamba 21:21
Meteoroloji'den Uşak'a kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 25 Ocak Perşembe günü Uşak ve çevresinde saatte 60 km hız ile esen kuvvetli rüzgârlar oluşacağı öğrenildi.

KUVVETLİ RÜZGAR SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK


Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan kuvvetli rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönünden esecek.
 

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI


Yetkililer yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek olan kuvvetli rüzgârda olası yaşanabilecek ulaşımlarda aksama, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
 


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