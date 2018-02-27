Meteoroloji'den zirai don uyarısı

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı başladı! (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?)

Mehmet Nuri Turan

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın geceden itibaren 2 Mart Cuma gününe kadar Marmara bölgesinde bazı illerde zirai don beklendiğini belirtti.Yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın gece saatleri ile 1 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde hafif ve orta şiddette don görüleceğini bildirildi.Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde 1 Mart Perşembe gecesi ile 2 Mart Cuma sabah saatlerinde kuvvetli don, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif ve orta şiddette don olayı beklendiği aktarılan açıklamada, don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.İSTANBUL (AA)