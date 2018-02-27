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Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 2 Mart Cuma gününe kadar Marmara bölgesinde bazı illerde zirai don olacağını bildirdi

27 Şubat 2018, Salı 19:33
Meteoroloji'den zirai don uyarısı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın geceden itibaren 2 Mart Cuma gününe kadar Marmara bölgesinde bazı illerde zirai don beklendiğini belirtti.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın gece saatleri ile 1 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde hafif ve orta şiddette don görüleceğini bildirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde 1 Mart Perşembe gecesi ile 2 Mart Cuma sabah saatlerinde kuvvetli don, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif ve orta şiddette don olayı beklendiği aktarılan açıklamada, don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

İSTANBUL (AA)

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