Meteoroloji saat verdi! Üç ile sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden saat 12.00'ye kadar Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

KOCAELİ'DE YAĞIŞ GECE BAŞLADI

Kocaeeli’de gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış kısa sürede etkisini gösterdi. Kentte bir çok ev iş yerini su bastı.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış Kocaeli’de su baskınlarını sebep oldu. Bazı ev ve ve iş yerlerinin bodrum katları ile sokakları su bastı. Binaların üst katlarında oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı.

Sağanak yağış nedeniyle cadde sokaklar göle döndü. Göle dönen caddelerde sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri su basan ev iş yerlerinde su tahliyesi yaptı.

YALOVA'DA SON DURUM

Yalova’da yağışlar sabah 06:30 sularında başladı. Yaklaşık 30 dakika süren yağışta kentin birçok noktası sele teslim olurken onlarca ev ve iş yerini su bastı.





Sabah erken saatlerde başlayan yağış şehrin yüksek kesimlerinden toplanarak gelen sular nedeniyle kısa sürede sele dönüştü. Kentin ana arterleri Venedik’i aratmayacak bir görüntüye bürünürken cadde üzerindeki iş yerleri ise sular altında kaldı.

Vatandaşlardan bazıları, dükkanlarına daha fazla su girmesini engelleyip, araç trafiğini kesmek için otomobillerini caddelerin ortasına bıraktı.

Kentte tahliye çalışmaları sürerken, sel nedeni sabah erken saatlerde aracına binen bazı vatandaşlar ise araçlarında mahsur kaldı.

İSTANBUL'DA DA YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Yapılan son uyarıların ardından il genelinde sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.