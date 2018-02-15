Meteoroloji son dakika hava durumu! 4 bölge için alarm verildi

Büşra Kamış

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Amasya ile bu sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak, Van çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Yurdun batı bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi beklenen rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneybatısında kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 12İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 13İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13