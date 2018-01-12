15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Meteoroloji uyardı! Denizlerde fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Denizlerde fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, batı Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, pazar sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde, aynı gün akşam saatlerinde etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden ise 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtına, pazar öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve pazar öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
MHP ile ittifak komisyonu üyesi Mustafa Şentop'tan açıklama

MHP ile ittifak komisyonu üyesi Mustafa Şentop'tan açıklama
Öğrencileriyle halı saha maçı yaparken kalp krizi geçirip öldü

Öğrencileriyle halı saha maçı yaparken kalp krizi geçirip öldü
DEAŞ'ın sözde 'Tarım Bakanı' Kayseri'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde 'Tarım Bakanı' Kayseri'de yakalandı
Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 2 öğrenci adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 2 öğrenci adliyeye sevk edildi
Marmaris'te FETÖ operasyonu

Marmaris'te FETÖ operasyonu
Emine Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'u Türkiye'ye davet etti

Emine Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'u Türkiye'ye davet etti
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı "Halk Özel Harekat Derneği" hakkında inceleme başlattı
Son Dakika...Bakanlıktan Halk Özel Harekatı Derneği'ne (HÖH) inceleme

Son Dakika...Bakanlıktan Halk Özel Harekatı Derneği'ne (HÖH) inceleme
Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal'ı tehdit eden kişiye istenen ceza belli oldu

Gazeteci ve sunucu Fatih Portakal'ı tehdit eden kişiye istenen ceza belli oldu
Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü
Kastamonu'da kayıp ailenin nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı

Kastamonu'da kayıp ailenin nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı