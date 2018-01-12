Meteoroloji uyardı! Denizlerde fırtına bekleniyor

Serap Belovacıklı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, batı Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, pazar sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde, aynı gün akşam saatlerinde etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden ise 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtına, pazar öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve pazar öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.