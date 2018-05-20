Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor!
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde bu hafta hava sıcaklıkları arttı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre yağmur geliyor. Kırklareli'nde başlayan yağmur İstanbul'u da etkisi altına alacak
Geçtiğimiz haftalarda tüm yurt sağanak yağış etkisi altındaydı. Bu hafta ise İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcak hava etkisi oldu.
Ancak Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. 5 günlük hava tahminine göre özellikle pazar günü yurdun büyük bölümü yağışlı hava etkisi altında olacak.
METEOROLOJİ UYARI YAYINLADI
Meteoroloji resmi sitesinde yayınlanan uyarıya göre Kırklareli'nde sağanak yağış başladı.
İstanbul'da ise pazar günü hava yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmurun öğlene kadar devam etmesi bekleniyor.
Öğleden sonra ise İstanbul'da güneşli hava etkisi olacak. Ankara'da ise yağmurun 18:00'e kadar devam etmesi bekleniyor.
YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜ YAĞIŞLI
Pazar günü yurdun büyük bir bölümü yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları yüksek olsa da birçok ilde sağanak yağış var.
YAĞMURLU HAVA GİDECEK Mİ?
Yurdun birçok bölümünde etkili olan yağış yeni haftanın gelmesiyle birlikte etkisini yitirecek. Pazartesiden itibaren yağışlar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini gösterecek. İşte 5 günlük hava durumu tahmini: