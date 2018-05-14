Meteoroloji uzmanından 'alışın' uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"SELE ALIŞMALIYIZ"

Sıcakların çarşamba günününden sonra artarak devam edeceğini kaydeden Şen, Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz hariç yağış açısından çok şanslı olmadığını söyledi. Şen, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunarak, "Bu yağışların normali yok mu diye soruyorlar. Sel, dolu, taşkından bıktık diyorlar. Artık bunlara alışacağız. Normal yağışlar azalacak. Bu nedenle tedbirlerimizi alalım" dedi.





İşte o açıklamalar:









MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 dereceye kadar artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Trakya'nın kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı öngörülürken, rüzgar doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



