Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ardahan ve Kars’ta yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Erzurum’da ise bu gece saatlerinden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

ANKARA (AA)