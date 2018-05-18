Meteoroloji'den 5 ile sağanak yağış uyarısı Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ile öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey, Sakarya'nın güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanağın ve gök gürültülü sağanağın hakim olması bekleniyor.