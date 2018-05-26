Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden Ankara için son dakika uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

ANİ SEL, SU BASKINI VE DOLU

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ankara radarından alınan son bilgilere göre ve yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül İlçelerinde Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani seli su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.